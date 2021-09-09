BM Mülteciler Yüksek Komiseri Beştepe’de

Yarım saat süren görüşmede, başta Afganistan’da ortaya çıkan mülteci sorunu olmak üzere bölgedeki göç konusu ele alındı. Yüksek Komiser, Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Grandi’nin Ankara’daki temaslarının yanı sıra Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

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