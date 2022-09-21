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BM kürsüsünde çarpıcı anlar! Erdoğan dramları anlattı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#Yunanistan
BM kürsüsünde çarpıcı anlar Erdoğan dramları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslenirken elinde Yunanistan’ın geri itmesi sonucu boğulan Asım ve Abdülvaham kardeşlerin de olduğu dramatik fotoğraflar vardı.

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New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya liderlerine özetle şöyle seslendi:

* TAHIL KORİDORU: Tarafları önce Antalya diplomasi töreninde sonra da İstanbul’da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreter ile birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik.

BM kürsüsünde çarpıcı anlar Erdoğan dramları anlattı


* BM’YE GÜVEN TAZELENDİ: BM’ye güven bu başarıyla tazelenmiştir. Bu yaklaşım tüm insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporojye nükleer santralı için de gösterilebilir.

* BARIŞA DESTEK VERİN: Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye’nin kalıcı barış çabalarına destek vermeye çağırıyorum.

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* PKK VE TÜREVLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ: Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil, ülkemizin sağladığı güvenlik şemsiyesi ve uluslararası yardım sayesinde ayaktadır. Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren PKK ve türevlerine karşı Türkiye’nin kayıtsız kalması beklenemez. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütüne karşı asla çekinmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

BM kürsüsünde çarpıcı anlar Erdoğan dramları anlattı


* SURİYE’DE KONUT İNŞASI: Savaştan kaçan sivillerin insani şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 100 bin briket ev inşa ediyoruz. Ayrıca yaklaşık 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut inşasına başladık.

* YUNANİSTAN’IN EGE’DEKİ ZULMÜ: Suriye’de yerleşim yerleri konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini bekliyoruz. Mülteci krizi botlarını batırıp ölüme terk etmekle, insanları toplama kamplarına toplamakla çözülemez. Yunanistan’ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de göçmenlere yönelik zulümlerinin arttığını görüyoruz. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvaham ve ailesi, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybetmiştir.

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* TAHRİK SİYASETİNİ BIRAKMALI: Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de tüm meselelerin uluslararası hukuk kapsamında desteklenmesini istiyoruz. Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesi ile mümkündür. Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz.

* KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR: Bölgede ülkemizle denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir.

* AB SIRTINI DÖNMESİN: Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar savunacak. AB üyesi Yunanistan, Ege Denizi’nde düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında Müslüman halka karşı ayrımcı ve tehdit eden politikalar sergilemektedir. Temennimiz Yunanistan’ın sorunlu faaliyetlerine son vermesi, AB’nin de insanlık dışı uygulamalara sırtını dönmeyi bırakmasıdır.

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* BM’YE YENİDEN YAPILANDIRMA: BM’yi tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır.

* KKTC RESMEN TANINMALI: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada’daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce KKTC’yi resmen tanımaya davet ediyoruz.

* BAĞIMSIZ FİLİSTİN: İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü destekliyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı çözüme kavuşturulması için bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında ihtimal yoktur.

ONURLU ÇIKIŞ

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“(Rusya-Ukrayna) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü bulmamız gerekiyor.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#Yunanistan

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