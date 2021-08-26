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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise saldırıdan etkilenenler arasında ABD'lilerinin de olduğunu doğrularken, havalimanı yakınlarındaki Baron Otel'i civarında başka bir patlama daha yaşandığını belirtti.

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