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BM, İsrail’i “utanç listesine” ekledi

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#İsrail#Gazze Şeridi#Antonio Guterres
BM, İsrail’i “utanç listesine” ekledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 20:19

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede çoğu çocuk binlerce sivili katleden İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden insancıl hukuku çiğniyor. Saldırıların durdurulması için çabalar devam ederken, BM bir karar daha aldı. İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kurula sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.

Rusya’nın da bulunduğu listeye dahil olan İsrail’in Başbakanlık Ofisi’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, “BM, bugün Hamas’ın destekçileri arasına katılarak kendisini tarihin kara listesine sokmuştur. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dünyanın en ahlaklı ordusudur ve BM'nin hiçbir hayal ürünü kararı bunu değiştirmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

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İSRAİL’DEN GUTERRES’E TEPKİ

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise, “İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu biliyorsunuz. Bu ahlaksız karar sadece Hamas'ı ödüllendirecektir. Bugün kara listeye alınan tek kişi, savaş başladığından bu yana ve hatta daha önce aldığı kararlarla teröristleri ödüllendiren, onları çocukları terör eylemlerinde kullanmaya teşvik eden genel sekreterdir” dedi.

Guterres’e tepki gösteren Erdan, “Genel sekreterin bu utanç verici kararı sadece savaşı uzatacak ve acıları arttıracak. Yazıklar olsun ona” şeklinde konuştu.

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#İsrail#Gazze Şeridi#Antonio Guterres

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