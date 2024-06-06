BM heyeti güneş tarlalarını gezdi

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Türkiye’nin en geniş ovası olan Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulu Avrupa’nın en büyüğü Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’ndaki (GES) güneş panelleriyle değişen iklim, bölgedeki endemik bitkilerin ve küçükbaş hayvancılığın yeniden canlanmasına katkı sundu. 50 kişilik Birleşmiş Milletler (BM)heyeti önceki gün ilk olarak Ankara’daki Kalyon PV’yi (Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası) yerinde ziyaret etti, dün de Karapınar’ı gezdi. BM Habitat’dan gelen konuklar, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli eşliğinde, tamamı Kalyon PV’de üretilen 3.5 milyon güneş panelinin gölgesinde hayat bulan koyunların otlayışını izledi.

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BM heyeti, 3.5 milyon güneş panelinin bulunduğu santralde inceleme yaptı.

2 MİLYONLUK ŞEHRİN BİR YILLIK ENERJİSİ

BM heyetine tesisle ilgili bilgi veren Kübra Kalyoncu Şeherli, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki 20 milyon metrekarelik bir alana yayılan tesiste, yaklaşık 3.5 milyon güneş paneli yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Tesiste yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üreterek neredeyse 2 milyon nüfuslu bir şehrin temiz enerjisini sağlıyoruz. Ayrıca yılda yaklaşık 1.7 milyon ton karbon salımını engelliyoruz ve bu kadar yüksek kapasiteli bir tesiste, denenen ilk koyun otlatma pilot projesine de ev sahipliği yapıyoruz.”

30 YILLIK TEMİZ ENERJİ

- Açılışı geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen santral, 30 yıl boyunca temiz enerji üretmeyi hedefliyor. Mera vasfını yitirmiş bir arazi üzerinde konumlanan proje sahasında, daha önce bulunmayan endemik bir tür olan “Hürmüz Otu” ilk kez geçen yıl 18 lokasyonda, 27 birey olarak gözlenirken, bu yıl 54 lokasyonda bin 673 birey tespit edildi. 70 koyunla başlayan ve geçen yıl gerçekleştirilen pilot uygulamaların ardından alanı kullanan hayvan sayısı bin 300’e, daha sonra da 12 bine ulaştı. Bölge, güneş endüstrisi sayesinde yöre halkı ve gençler için de bir fırsat sahası oldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘SIFIR ATIK’ DÜNYAYA ÖRNEK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajında özetle şöyle dedi: “Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Sıfır Atık Hareketi bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldi. Kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit halini aldığı günümüzde yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumak için de önemli adımlar atıldı. Bu günün, çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum.”

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EMİNE ERDOĞAN: DOĞANIN ŞİFACISI OLALIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Medeniyet tarihimiz bize emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunuyor. Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz. Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz. Türkiye’nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum.”

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