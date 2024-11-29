BM heyeti Ayşenur için delil aldı

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Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül’de Filistin’in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde başından vurularak öldürülmüştü. Eygi’nin ölümüne ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olaya ilişkin delilleri toplamak amacıyla 13 Eylül’de Filistin adli makamlarına bilgi ve belge temin edilmesi için talepte bulunuldu. Eygi’ye otopsinin raporu, olay yeri resimleri, tanık beyanlarını içeren evrak, 18 Eylül’de başsavcılığa ulaştı.

BM KONSEYİ’NE RAPOR SUNULACAK

Heyetin Ankara’da başsavcılığı ziyareti yaklaşık 2 saat sürerken görüşmede, BM yetkililerine Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisinin kullanıldığı hatırlatıldı. BM komisyonunun, başsavcılıkta elde ettiği bilgi ve belgelere istinaden hazırlayacağı rapor, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacak.