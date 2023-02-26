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BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif: Türkiye'nin sıfır atık uygulaması dünyaya örnek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Maimunah Mohd Şerif#Cnn Türk#Emine Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 12:09

Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif, asrın felaketi sonrası Türkiye'ye ziyarette bulundu. Şerif, gözlemlerini CNN TÜRK'e değerlendirdi. "Türkiye'nin sıfır atık uygulaması dünyaya örnek oldu" diyen Şerif, "Çok büyük bir yıkıma şahit oldum. Gerçekten çok etkili bir mücadele olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı

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Maimunah Mohd Şerif'in konuşmasından satır başları şöyle:

Sahada iki noktayı ziyaret etme şansı buldum ve gerçekten çok büyük bir yıkıma şahit oldum. Gerçekten çok etkili bir mücadele olduğunu gördüm Cumhurbaşkanı tarafından. Burada iş birliği yapabileceğimiz noktalardan biri de buradaki enkazın kaldırılması ve ayrıştırılması.

Aynı zamanda birlikte diğer BM kurumlarıyla çalışarak iş birliğimizi artırabiliriz. beni çok etkileyen şeylerden biri de yerel yöneticilerle iş birliğinin boyutuydu.

Türkiye ve BM Habitat'ın ilişkisi 1990'lara kadar gidiyor. Buradaki sürdürülebilir şehirleşme ve kalkınma meseleleri ele alınmaya başlanmıştı. Bu işbirliği hala devam ediyor.

Türkiye hükümeti First Layd'inin projesiyle çok uyuşuyor. BM Genel Kurulu da bu konuda karar aldı ve 30 Mart'a burada BM Uluslararası Sıfır Atık günü ilan edilecek. Türkiye halkıyla bunu harmanlayıp daha iyi bir iş çıkarmak istiyoruz.

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Türkiye'nin sıfır atık uygulaması dünyaya örnek oldu

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif: Türkiyenin sıfır atık uygulaması dünyaya örnek oldu

EMİNE ERDOĞAN VEMAİMUNAH MOHD ŞERİF DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi EMİNE ERDOĞAN, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu, tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü. Konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif: Türkiyenin sıfır atık uygulaması dünyaya örnek oldu

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