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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık
BM Genel Sekreteri Guterresten Emine Erdoğana sıfır atık teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 17:27

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "sıfır atık" konusundaki çabaları ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

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Antonio Guterres, "sıfır atık" konusundaki çabaları ve çalışmaları dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Guterres'in sözcüsü tarafından BM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emine Erdoğan ile görüşmede, sıfır atık konusundaki çabaları ve desteği için kendisine teşekkür edildi. Sorumlu bir atık üretimi ve tüketimi küresel hedeflerin başarıya ulaşmasının anahtarıdır" denildi.

"ORTAK BİR ÇABAYLA KÜRESEL 'SIFIR ATIK' HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Emine Erdoğan, BM'den yapılan açıklamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Antonio Guterres ile başladığımız 'Sıfır Atığa Küresel Taahhüt'e 20'den fazla first lady, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri kısa sürede imza attı. Birlikte, ortak bir çabayla küresel 'sıfır atık' hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık

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