BM Genel Sekreteri Guterres’e Atatürk ödülü

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de düzenlenen törenle, BM Genel Sekreteri Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü verirken özetle şunları söyledi:

SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ

“Uluslararası barış ve güvenliğin tesisi için adeta sessiz çoğunluğun sesi olan dostuma 6’ncı ziyareti vesilesiyle Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü takdim etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Guterres, dokuz yıldır büyük bir başarıyla icra ettiği bu önemli vazifeyi üstlenmeden önce de barışı, diyaloğu, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi. Portekiz Başbakanı olarak ülkesinde refahın artmasına ve demokrasinin kökleşmesine eşsiz katkılar yapmış, yapıcı ve uzlaştırıcı siyaset tarzıyla halkının takdirini kazanmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı 10 yılda ise yerinden edilenlerin insanlık onuruna yakışır şekilde muamele görmeleri ve korunmaları yönünde üstün gayretler sarf etmiştir.

YAKIN DİYALOG İÇİNDE OLDUK

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki katkılarını her alanda güçlendirdik, derinleştirdik. Sayın Guterres’le birlikte yoğun çaba sarf ettiğimiz ‘Karadeniz Tahıl Girişimi’yle küresel bir gıda krizinin önüne geçmeyi başardık. Ukrayna’da barışın yeniden inşası ve savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalarda Birleşmiş Milletler’le yakın işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Türkiye olarak biz de coğrafyamızı topyekûn bir felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalarının daha fazla büyümemesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

GAZZE DURUŞU ÖVGÜYLE ANILACAK

Sayın Genel Sekreter’in, çağımızın en büyük mezalimlerinden birinin yaşandığı Gazze’de sergilediği duruş her zaman övgüyle anılacaktır. İnsanlık değerlerimizin sınandığı bu vahşet karşısında Sayın Genel Sekreter kendisinden beklenen ilkesel tavrı güçlü şekilde ortaya koymuş, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde iki devletli çözüm yönünde çalışma kararlılığından asla taviz vermemiştir. Sayın Guterres’in gönlünde müstesna bir yere sahip olan mültecilerin korunması ise yakın işbirliği içinde çalıştığımız bir başka alan olmuştur.

BM EVİ PROJESİNE HAZIRIZ

İstanbul’u bir Birleşmiş Milletler merkezi haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, Teşkilatın ofislerini aynı çatı altında toplayacak ‘Birleşmiş Milletler Evi’ projemizi hayata geçirmeye hazır haldeyiz. Yaşadığımız her hadise ve kriz ilk kez bundan 13 yıl önce dile getirdiğimiz ‘dünya beşten büyüktür’ tespitimizin haklılığını teyit ediyor. Adalet olmadan dünyada kalkınma, barış, istikrar olmayacağına inanan bir lider olarak Birleşmiş Milletleri daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Sayın Genel Sekreter Gazze başta olmak üzere insani krizlerin aşılması ve uluslararası barışın tesisi için ortaya koyduğunuz ilkeli ve özverili çabalarınızın bu müstesna ödülümüzün ruhu manası ve hedefleriyle fevkalade uyumlu olduğuna inanıyorum. Sizin nezdinizde dünyanın dört bir tarafında çetin şartlarda barış için fedakârca görev yapan Birleşmiş Milletler personelini selamlıyor, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler çalışanlarını saygıyla yâd ediyorum.”

SIFIR ATIK TEŞEKKÜRÜ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Sayın Genel Sekreter’in gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi için büyük bir özveriyle çalıştığına bizzat şahidim” diyerek şöyle devam etti: “Bu vesileyle kendilerinin bilhassa iklim değişikliğiyle mücadele alanında başlattığı gelişimlerin önemini vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bu çalışmalara katkıda bulunmak hedefiyle Kasım 2026’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017 yılında başlattığımız ‘Sıfır Atık Projesi’nin küresel bir girişime dönüşmesini sağlayan, Birleşmiş Milletler sürecinde desteğini esirgemeyen ve ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nın ilk imzacılarından olan Sayın Guterres’e bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i dün Beştepe’de kabul etti. Görüşmede Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

‘YURTTA SULH CİHANDA SULH’A PROAKTİF ANLAYIŞ

- ERDOĞAN “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten miras kalan ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini proaktif ve girişimci bir anlayışla yoğurarak, dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz. İnsanlığın ortak vicdanını, küresel dayanışma iradesi ve geleceğe yönelik umudunu temsil eden Birleşmiş Milletler’in kurucu değerlerinin 80 yıldır en güçlü destekçilerinden biriyiz. Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, trajedi, gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz” dedi.

GUTERRES: BM ÇALIŞANLARI ADINA ALIYORUM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise törende özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle bu ödülü Birleşmiş Milletler çalışanları adına da kabul etmek istiyorum. Hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler çalışanlarını da saygıyla anmak istiyorum. Özellikle Gazze’de, insanlara yardım etmeye çalışırken hayatını kaybeden yüzlerce BM çalışanını anıyorum. Bu ödülün anlamı Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve mirasından ayrı düşünülemez. Atatürk, karşılaştığı zorluklar ve sergilediği liderlikle barışın kendiliğinden ortaya çıkmadığını göstermiştir. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ vizyonu, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ruhunu yansıtmaktadır. Atatürk’ün toplumsal ilerleme, eşitlik ve refaha adanmış mirası, Birleşmiş Milletler’in misyonuyla örtüşmektedir. Bu miras bugün, Türk halkı aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Bu Ramazan’da dayanışma ziyaretimi Türkiye’ye yapmam gerektiğini hissettim. Türk halkının olağanüstü cömertliğine dikkat çekmek için geldim. Eşi benzeri görülmemiş bir yerinden edilme krizinde Türkiye kapılarını açtı ve milyonlarca insan şiddetten kaçarak Türkiye’ye sığındı. Genel Sekreter olarak Türkiye’nin Atatürk’ün mirasını yaşattığını görüyorum. Küresel krizlerin yaşandığı dönemlerde de Türkiye önemli roller üstlendi. Türkiye’nin liderliği bu süreçte çok önemliydi.

EMİNE ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Türkiye’nin Sıfır Atık girişimi gibi küresel çevre çabalarını da yakından takip ediyorum. Bu vesileyle Sayın Emine Erdoğan’a da teşekkür etmek isterim.

Türkiye’nin Gazze’de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik çabalara ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik girişimlerine de teşekkür ediyorum.

Daha önce de söylediğim gibi 7 Ekim’deki korkunç saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak Filistin halkının topluca cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze’de yaşanan benim Genel Sekreterliğim döneminde gördüğüm en ağır insani trajedilerden biridir.”