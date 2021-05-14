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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri Geterres'ten gerginliği azaltma çağrısı

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BM Genel Sekreteri Geterres'ten gerginliği azaltma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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  • Son dakika haberi: İsrailden Gazzeye kara harekâtı skandalı Filistinde siviller katledilirken dünya sadece izliyor
  • Son dakika haberi: İsrailden Gazzeye kara harekâtı skandalı Filistinde siviller katledilirken dünya sadece izliyor
  • Son dakika haberi: İsrailden Gazzeye kara harekâtı skandalı Filistinde siviller katledilirken dünya sadece izliyor
  • Son dakika haberi: İsrailden Gazzeye kara harekâtı skandalı Filistinde siviller katledilirken dünya sadece izliyor
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Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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