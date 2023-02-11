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BM Genel Sekreteri Griffiths deprem bölgesini ziyaret etti: Son yüzyılın en büyük felaketi

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#Deprem#Kahramanmaraş#Birleşmiş Milletler
BM Genel Sekreteri Griffiths deprem bölgesini ziyaret etti: Son yüzyılın en büyük felaketi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 21:18

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, depremin etkilediği illerin başında gelen Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Enkaz alanlarını dolaşan ve arama kurtarma çalışması yapan ekiplerle görüşen Martin Griffiths, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

"YÜZYILDA YAŞANAN EN BÜYÜK FELAKET, EN BÜYÜK AFET"

Griffiths, Kahramanmaraş’ta büyük yıkımı gördüğünü çevre illerdeki yıkımlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi. Depremin etkilerinin görmek istemedikleri manzaralar olduğunu dile getiren Griffiths, “Bu deprem, son yüzyılda yaşanan en büyük felaket, en büyük afet. Buradaki müdahale çok önemli. Enkaz bölgesinde hem Türk hem uluslararası anlamda yapılan çalışmalar çok kayda değer. 100’den fazla ülke afet bölgelerine yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi” diye konuştu.

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BM Genel Sekreteri Griffiths deprem bölgesini ziyaret etti: Son yüzyılın en büyük felaketi

"UNUTMAYACAĞIM EN ÖNEMLİ ŞEY..."

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, asıl işinin acil yardım olduğunu ve bu amaçla geldiğini belirterek, “BM ve BM’nin bağlı ajansların hepsi depremin olduğu günden bu yana Türkiye’nin yanında ve yanında olmaya devam edecekler. Unutmayacağım en önemli şey; arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi kurtarmak için ortaya koyduğu cesaret” dedi.

Türkiye’nin deprem bölgesinde ortaya koyduğu iradenin takdir edilmesi gerektiğini de vurgulayan Griffiths, "Buradaki insanlara yardım etmek için olağanüstü bir operasyon yürütüldüğünü her yerde görüyoruz” şeklinde konuştu. 

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