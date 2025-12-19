BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher Hürriyet’e konuştu: Gazze’de insanlık sınıfta kaldı

Haberin Devamı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü (OCHA) Başkanı Tom Fletcher, Hürriyet’e şunları söyledi: “Gazze’de çatışma çok ama çok uzun sürdü. Çok fazla insan hayatını kaybetti. BM Güvenlik Konseyi’ne defalarca sorumluluklarını yerine getirmesi ve yardımların ulaştırılması için çağrıda bulundum. Son bir yıl içinde iki kez Gazze’ye gittim ve bu krizin insanlar üzerindeki etkisini bizzat yerinde gördüm. Şu anda Gazze’ye her gün bir milyondan fazla öğün yemek ulaştırıyoruz. Zorlu bir kış öncesinde çok daha fazla barınma imkânı sağlıyoruz. Çocukları yeniden bir şekilde eğitime döndürmeye başladık ve sağlık sistemini inşa etme sürecine girdik. Önümüzde çok büyük, çok zorlu bir görev var ve dünya bir kez daha başarısız olmamalı. BM her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Şu anda on milyonlarca insan BM’nin desteğine ihtiyaç duyuyor ve buna güveniyor. Elbette başarısızlıklar eleştirilebilir; ancak Gazze’de de her gün sahada bir şeyler yapmaya çalıştığımız gerçeğini göz ardı edemeyiz. Aylar boyunca insani erişimimiz büyük ölçüde engellendi. Saldırılara uğradık. Yardımı ulaştırmaya çalışırken Gazze’de çok sayıda meslektaşım hayatını kaybetti. Bu nedenle onların anısına bu çalışmayı savunmak ve sürdürmek zorundayız. Bunu yapmaya da kararlıyız.

Haberin Devamı

TÜRKİYE AKTİF VE KİLİT AKTÖR

Gazze’de barış yapma dönemi son derece önemli. Beyaz Saray’dan, Başkan Trump’tan gelen diplomatik çabalar; bölgedeki kilit aktörlerin devreye girmesi bu sürecin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin bu alanda son derece aktif olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da bu sürecin merkezinde yer alan önemli isimlerden biri. Türkiye’nin insani yardımlardaki rolü hayati, vazgeçilmez. Türkiye hem kendi başına bir güç hem de başkalarının çalışmalarını güçlendiren bir çarpan etkisi yaratıyor. Türkiye’nin kendi başına bir güç olduğunu düşünüyorum; başkaları adına hareket eden bir güç değil.

Haberin Devamı

3 TEMEL ALANDA ORTAKLIK

Bu nedenle Türkiye ile ortaklığımızı özellikle geliştirebileceğimiz üç temel alan görüyorum. Birincisi, afet ve acil durumlara müdahale konusundaki uzmanlık. Buradaki deprem deneyimi ve gelecekteki krizlere, doğal afetlere daha iyi hazırlanmak için yapılan çalışmalar son derece önemli. Bugün dünyaya baktığımızda bu tür bir uzmanlığı örneğin Çin’de de görüyoruz; ancak Türkiye de bu alanda hızla küresel liderlerden biri olarak öne çıkıyor. İkinci olarak, krizlerin sona erdirilmesi ve insani erişimin müzakere edilmesi. Buradaki temaslarımda sıkça şunu konuşuyoruz: Sudan’da, Gazze’de, Suriye’de ve Ukrayna genelinde insani erişimi nasıl sağlarız? İnsani yardım faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli siyasi anlaşmaları nasıl hayata geçiririz? Bu noktada birlikte çalışmak büyük önem taşıyor. Üçüncü alan ise hem merkez düzeyinde hem de sahada yürüttüğümüz geniş kapsamlı ortaklık. Gazze’de hayat kurtarmak için birlikte çalışma biçimimizin ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Sudan’da, Suriye’de ve Ukrayna’da da çok büyük ölçekli faaliyetleri birlikte yürütüyoruz. Bunlar, küresel ölçekte ne kadar yakın ve güçlü bir işbirliği içinde olduğumuzun sadece birkaç örneği. Bu nedenle Türkiye ile olan ortaklığımız gerçekten çok kritik.”

Haberin Devamı

BM’NİN REFORM İHTİYACI

“İnsani yardım sisteminde bir ‘yeniden yapılanma’ sürecine öncülük ediyorum. Hayat kurtarıcı faaliyetlerimizi çok daha net tanımlıyoruz. Sisteme çok sayıda yeni verimlilik unsuru ekledik. Bürokratik katmanları azaltıyoruz, sahada daha etkili ve yenilikçi çalışabilmek için yetkiyi ülke düzeyine, insani yardım koordinatörlerine, ülke ekiplerine ve yerel ortaklara daha fazla devrediyoruz. Bunu yaparken değerlerimizi de net biçimde savunuyoruz. Tarafsızlığımızdan ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermiyoruz ve bu çalışmalar için gerekli korumayı talep ediyoruz. 190’dan fazla üye devlete dayanan çok büyük bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak bu değişimi üye ülkelerle birlikte yapmak zorundayız.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Mezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteci Haberi görüntüle

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI BİTİRİN BU SAVAŞLARI

“Dünya liderlerine, güçlerine çağrım şu: Savaşları ve çatışmaları bitirin, 87 milyon hayatı kurtarmaya yönelik planımızı destekleyin ve bu işi yapabilmemiz için bize gerekli korumayı sağlayın.”

Tom Fletcher, son bir yılda 2 kez gittiği Gazze’de insanlık dramına tanıklık etti... Gazze halkı, 2 yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle açlık tehlikesi altında...

Fotoğraf: Günsu ÖZMEN / ANKARA