BM çevre konferansında Rum krizi

#BM Çevre Konferansı#Murat Kurum#Antalya Zirvesi
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

KIBRIS Rum yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, uluslararası sıfır atık günü çerçevesinde 27 Mart’ta New York’ta BM merkezinde düzenlediği, ‘Kasım ayında Antalya’da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi’nin tanıtım toplantısında’ davet krizi çıkardı.

ANTALYA DAVETİ İSTİYOR

AB dönem başkanlığını da yürüten Rum yönetimi, AB’nin adını kullanarak Türkiye’yi “BM’deki tanıtım toplantısı ve COP31 kısa adıyla bilinen Antalya’daki BM İklim Değişikliği Konferansı’na davet etmemesini’ protesto etti. Türkiye ise, başkanlığını yürüttüğü BM konferansına, tanımadığı Kıbrıs Rum yönetimini davet etme mecburiyeti bulunmadığı cevabını verdi. AB’yi de Rum yönetimini tam üye kabul etmesinden sonra Kıbrıs sorununda tarafsızlığını yitirmekle suçladı.

 

