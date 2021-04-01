MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye geliyor
GeriGündem BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye gelecek.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Genel Kurul Başkanı Sayın Bozkır’ın, ziyareti sırasında, 6 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulü, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın Bakanımızla görüşmesi ve TBMM Genel Kurulu’na hitabı öngörülmektedir.

Sayın Bozkır, ayrıca, 10 Nisan 2021 tarihinde Hatay’da kuzeybatı Suriye’ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edecek ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacaktır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi