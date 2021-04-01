BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'ye geliyor

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Genel Kurul Başkanı Sayın Bozkır’ın, ziyareti sırasında, 6 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulü, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın Bakanımızla görüşmesi ve TBMM Genel Kurulu’na hitabı öngörülmektedir.

Sayın Bozkır, ayrıca, 10 Nisan 2021 tarihinde Hatay’da kuzeybatı Suriye’ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edecek ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacaktır.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır’ın Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/QPDslke0eo pic.twitter.com/0PKZzrfwJb — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 1, 2021

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