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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır koronavirüs aşısı yaptırdı

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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır koronavirüs aşısı yaptırdı
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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından, Kovid-19 aşısı olduktan sonra paylaşımda bulunan Bozkır, bugün New York'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirtti.

New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

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