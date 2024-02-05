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Blues’un Oscar’ı Türkiye’ye verildi

Güncelleme Tarihi:

#Göksenin Tuncalı#Amerikan Blues Vakfı#Blues
Blues’un Oscar’ı Türkiye’ye verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

Amerikan Blues Vakfı (The Blues Foundation), her yıl blues dünyasına önemli katkıları olan kişi ve kuruluşlara verdiği ‘Blues’u Yaşatma Ödülü’ne, 2024 yılı için Blues Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Göksenin Tuncalı’yı layık gördü.

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Ödül töreni, ABD, Memphis Tennessee’de gerçekleşen ‘Uluslararası Blues Haftası’nda yapıldı. Tuncalı ve derneğin başkan yardımcısı Gürkan Özbek ödül törenindeki konuşmalarında, Türkiye’de güçlü bir blues ortamı olduğundan bahsedip uluslararası işbirliklerine hazır oldukları mesajını verdi ve blues dünyasını İstanbul’a davet etti. Törende, derneğin Türkiye’de blues’u tanıtma girişimlerinin yanı sıra özellikle genç sanatçıları desteklemek için yürüttüğü sanat kampı projelerine ve “Blues Seven Kadınlar El Kaldırsın” gibi müzisyen kadınların görünürlüğünü artırıcı faaliyetlerine dikkat çekildi.

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#Göksenin Tuncalı#Amerikan Blues Vakfı#Blues

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