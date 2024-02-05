Blues’un Oscar’ı Türkiye’ye verildi

Haberin Devamı

Ödül töreni, ABD, Memphis Tennessee’de gerçekleşen ‘Uluslararası Blues Haftası’nda yapıldı. Tuncalı ve derneğin başkan yardımcısı Gürkan Özbek ödül törenindeki konuşmalarında, Türkiye’de güçlü bir blues ortamı olduğundan bahsedip uluslararası işbirliklerine hazır oldukları mesajını verdi ve blues dünyasını İstanbul’a davet etti. Törende, derneğin Türkiye’de blues’u tanıtma girişimlerinin yanı sıra özellikle genç sanatçıları desteklemek için yürüttüğü sanat kampı projelerine ve “Blues Seven Kadınlar El Kaldırsın” gibi müzisyen kadınların görünürlüğünü artırıcı faaliyetlerine dikkat çekildi.