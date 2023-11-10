Bloomberg analizi: Biden azarı göze alsın Erdoğan’ı arasın

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Değerlendirmede ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın pazartesi günü Ankara’da mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı iki buçuk saat süren görüşmedeki mesafeliliğin, Blinken’ın görüşmeye dair kısa açıklamasıyla gözler önüne serildiği belirtildi. Blinken’ın Orta Doğu’ya yaptığı seyahatler sırasında çok fazla tepkiye maruz kaldığı söylenen yazıda, Hakan Fidan’ın tepkisinin en serti olabileceği ifade edildi.

KÜÇÜK BİR BEDEL

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin en üst düzey diplomatıyla görüşmeyi reddettiğine dikkat çekilirken, Blinken’ın Fidan’ın tepkisi ve Erdoğan’ın reddetmesini hak ettiği kaydedildi. İsrail-Filistin krizine çözüm bulma telaşındaki Biden yönetiminin Türkiye’yi ihmal ettiği vurgulanan değerlendirmede “ABD, Erdoğan’ı masaya getirmek için yoğun çaba sarf ederek kaybedilen zamanı telafi etmelidir. Bu, Biden’ın Erdoğan’a başvurmasını ve kendisinin de azar işitmesini gerektirse de on binlerce insanın hayatını ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu çok sayıda rehineyi kurtarma şansı için ödenecek küçük bir bedeldir” ifadeleri kullanıldı. Erdoğan’ın Ortadoğu meselelerinde önemli bir rolü olduğu belirtilirken, mevcut krize çözüm bulunması için Erdoğan’ın vazgeçilmez bir lider olduğuna vurgu yapıldı. “Erdoğan bölgede savaşan her iki tarafla da resmi ilişkileri olan tek lider” denildi.

BİLGİ NOTU

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- Bloomberg’deki analizde Biden’ın Erdoğan’ı telefonla araması gerektiğinden bahsedilirken ‘endure an earful himself’ ifadesi kullanıldı. Bu ifade İngilizce’de ‘azar işitmeyi göze almak’ anlamına geliyor.