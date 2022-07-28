Blockchain projesinde havayolu ile ABD’ye ihracat incelenecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Ticaret Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen, Türkiye’de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain altyapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan ’İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi İle (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı’ projesinde birinci faz çalışmaları sona erdi. Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisi ile yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda; işlemlerin şeffafça takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.

’2030’DA KÜRESEL EKONOMİDE 2 TRİLYON DOLARİZME YAKALAYACAK’

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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya projeye ilişkin verdiği bilgide, "Blok zincir teknolojisi, son yıllarda kripto paralar gibi popüler finans araçlarının temelini oluşturması nedeniyle sürekli gündeme gelse de bu teknolojinin gerçek potansiyelinin henüz keşfedilmemiş olduğunu düşünüyoruz. Blok zincir, verinin, sürece müdahil olan paydaşlar arasında dağınık halde tutulmasına imkan tanırken aynı zamanda korunması ve veri tasarrufu konusunda da çığır açacak değişimleri vaat etmekte. 2030’a dek blok zincir teknolojileri ile küresel ekonomide 2 trilyon dolara yakın bir ivme yakalanması beklenmektedir" dedi.

’HAVAYOLU İLE ABD’YE İHRACAT SÜRECİNİ İNCELİYORUZ’

Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı’nın blok zincir alanındaki tecrübelerine ilişkin, "2018 yılında yeni nesil teknolojiler alanında yoğunlaşan çalışmalarımız neticesinde, dış ticaret süreçlerine uyarlanabilir yeni nesil teknolojilerin başında blok zincir teknolojisinin gelmekte olduğunu gördük. Öğrenme ve deneyimleme süreci sonrasında dış ticarette blok zincir teknolojisinin kullanılması konusunda Kasım 2019’da EBRD’ye yaptığımız başvurumuz neticesinde 2021 yılında ’İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi İle Uçtan Uca Tasarımı’ projesini başlattık. Projenin birinci fazında ’Gümrük Beyannamesi’ ile karayolu ile Avrupa’ya ihracat sürecini analize tabi tutarken, ikinci fazında ’Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi’ ile havayolu ile ABD’ye ihracat sürecini inceliyoruz" ifadelerini kullandı.