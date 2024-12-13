Blinken'ın Türkiye ziyareti... Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Türkiye'nin diplomatik bir başarısı

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Mehmet Sevigen'in konuşmasından satır başları şöyle:

4-5 ay önce Esad'a burada çağrı yapmıştık. Türkiye'nin elini tut, Suriye parçalanacak demiştik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan tek ülke biziz. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti çok önemli. Bu ABD'nin Türkiye ile masaya oturmasıdır. Bu Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Cumhurbaşkanı nezaketen bir görüşme yapmıştır, başıklar ortaya çıkmıştır. Bugün asıl görüşme Bakan Fidan'la yapacağı görüşme. Türkiye burada kilit görünüyor.

MİT Başkanı atlayıp Suriye'ye gidiyor, Emevi Camii'inde namaza kılması çok önemli. Şam'a gitmek ABD'ye verilen bir mesaj.