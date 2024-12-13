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Blinken'ın Türkiye ziyareti... Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Türkiye'nin diplomatik bir başarısı

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#Mehmet Sevigen#İbrahim Kalın#Blinken
Blinkenın Türkiye ziyareti... Eski Devlet Bakanı ve CHPli Mehmet Sevigen: Türkiyenin diplomatik bir başarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 09:22

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti hakkında konuşan Sevigen, "ABD, Türkiye ile masaya oturdu. Bu Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır" dedi. Sevigen, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da Şam ziyaretinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

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Mehmet Sevigen'in konuşmasından satır başları şöyle:

4-5 ay önce Esad'a burada çağrı yapmıştık. Türkiye'nin elini tut, Suriye parçalanacak demiştik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan tek ülke biziz. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti çok önemli. Bu ABD'nin Türkiye ile masaya oturmasıdır. Bu Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Cumhurbaşkanı nezaketen bir görüşme yapmıştır, başıklar ortaya çıkmıştır. Bugün asıl görüşme Bakan Fidan'la yapacağı görüşme. Türkiye burada kilit görünüyor.

MİT Başkanı atlayıp Suriye'ye gidiyor, Emevi Camii'inde namaza kılması çok önemli. Şam'a gitmek ABD'ye verilen bir mesaj.

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#Mehmet Sevigen#İbrahim Kalın#Blinken

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