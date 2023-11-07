Blinken’a Ankara’da mesaj: Acilen tam ateşkes

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dört günlük İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Irak’ı kapsayan bölge turunun sonunda Ankara’ya geldi. Ankara’ya geldiğini havaalanından bir fotoğrafla sosyal medya üzerinden duyuran ABD Dışişleri Bakanı paylaşımında, “Bölgede istikrar ve güvenlik açısından önemli bir dönemde dün gece Türkiye’ye vardık. Bugün Gazze’deki çatışmanın yayılmasını önlemek ve insani yardım akışını artırmanın yollarını bulmak için hükümet liderleriyle görüşeceğim” dedi.

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Dışişleri Bakanı Fidan’ın Amerikalı mevkidaşına karşı mesafeli duruşu basına poz verirken de devam etti.

KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIM

Fidan-Blinken görüşmesi Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı. Bakanların baş başa görüşmesi iki saati aşkın sürdü, heyetler arası görüşmenin de tamamlanmasıyla Blinken ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı’nda 2.5 saat kaldı. Görüşmede Ankara’nın mesajı Gazze’de sivillerin hedef alınmasının mutlaka önlenmesi gerektiği oldu. Bakan Fidan ayrıca İsrail’in Gazze’de sivilleri yerinden etmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti ve acilen tam ateşkesin şart olduğunun altını çizdi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Edinilen bilgiye göre Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini ve iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gerektiği konularında görüş birliğine varıldı. Görüşmede Fidan’ın Blinken’a “Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının ve altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğu” mesajını da verdiği de öğrenildi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA UYARISI

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Ankara görüşmede “İsrail’e dur denmezse yaşananların bölgesel bir çatışmaya dönme ihtimali var. Sonuç yaratacak adımlar atılmasını bekliyoruz” mesajını da verdi. Ayrıca Gazze’nin kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesinin gündeme dahi gelmemesi gerektiği belirtildi. Kaynaklar görüşme sonrasında bazı konularda işbirliği ile adımlar atılabileceği konusunda bir ortak görüş oluştuğunu, bundan sonra başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması olmak üzere Türkiye ve ABD arasında iki devletli çözüm konusunda da diplomatik kanalların etkin olarak kullanılacağını ifade etti. Görüşme sonrasında ise herhangi bir basın toplantısı yapılmaması dikkat çekti.

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Öte yandan Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü. Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

BLİNKEN: YARDIMLAR ULAŞACAK

- Ankara’dan ayrılmadan önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda beraberindeki gazetecilere konuşan Blinken “Türk mevkidaşım Hakan Fidan ile Gazze’deki krizi ve çatışmanın büyümesinin engellenmesi konusunda yapılabilecekleri görüştüm. Yardımların Gazze’ye ulaştığını göreceksiniz. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceğini konuştuk. Kadın ve çocuk kurbanların sayısı artarken Gazze’de insani ateşkes için çabalarımız devam ediyor. Batı Şeria’da şiddetin artması bizi endişelendiriyor” dedi.

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DAHA ÖNCE DE GELMEK İSTEDİ

- Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından İsrail’in Gazze bombardımanı birinci ayına girerken ABD Dışişleri Bakanı bu süreçte üç defa İsrail’i ziyaret etti. Son dönemde ABD basınına göre Amerika yönetimi insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için İsrail’i ikna etmeye çalışıyor. İsrail ve Mısır ile yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlandığı, yakın zamanda kamyonların sık aralıklarla Gazze’ye geçişinin sağlanabileceği belirtiliyor.

Bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile defalarca telefonda görüşen Blinken daha önce de Türkiye’ye gelmek istemişti. Ancak Fidan’ın programının uygun olmaması, yurtdışı temasları ve Ankara’daki konuk trafiği nedeniyle görüşmenin gerçekleşmesi gecikti.

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ERDOĞAN’LA GÖRÜŞEMEDİ

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istedi. Ancak Blinken’ın Türkiye’ye geleceğini belirttiği tarihte Erdoğan’ın Rize programı olması nedeniyle randevu verilmedi.

FİDAN BLİNKEN’IN SARILMASINI ENGELLEDİ

Görüşmede Blinken’ın sarılmak için kolunu uzatıp hamle yapmasına karşı Fidan’ın bunu engelleyip tokalaşmakla yetinmesi dikkat çekti.

AY YILDIZLI ŞEKERLİK GÜNDEM OLDU

- Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede, Fidan ve Blinken’ın arkasındaki masada ay yıldızlı şekerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları ay yıldızlı şekerliğin alt kısmını da Kudüs’teki Kubbetü’s-Sahra’ya benzetti. Ay yıldızın Kudüs’ü koruduğu yorumlarında bulunan sosyal medya kullanıcıları, bu şekilde ABD’ye mesaj verildiğini de öne sürdü. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı kaynakları, fotoğrafta görünen şekerlik ve dolmakalemin bugüne özel konulmadığını belirti. Kaynaklar, şekerlik ve dolma kalemin farklı objeleri simgelediği gibi bir algının oluştuğunu ancak Bakan Fidan’ın önceki görüşmelerinde de de bu cisimlerin masada yer aldığını bildirdi.