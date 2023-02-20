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BIinken deprem bölgesinde

Güncelleme Tarihi:

#Antony Blinken#ABD#Deprem Bölgesi
BIinken deprem bölgesinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne gelerek ülkesinin depremzedelere yönelik devam eden yardım çalışmalarını yerinde gözlemledi.

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Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak için bulunduğu Almanya’dan Türkiye’ye hareket eden Blinken’ı İncirlik’te mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. İki Bakan, burada bindikleri helikopterle Hatay yönüne hareket ederek deprem bölgesini havadan inceledi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türk ve Amerikalı Bakanların helikopterden sürdürdükleri incelemeyi gösteren fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.   

100 MİLYON DOLAR EK YARDIM

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye’ye 100 milyon dolar ek insani yardım yapılacağını duyurdu. ABD yönetimi daha önce 85 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.

 

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#Antony Blinken#ABD#Deprem Bölgesi

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