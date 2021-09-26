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‘Bizim yurtlarımız ortada’

#Öğrenci Yurtları#Recep Tayyip Erdoğan#Üniversite Öğrencileri
‘Bizim yurtlarımız ortada’
Aziz Özen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Darülaceze için yaptırılan yurt binası ve kültürel tesislerin açılışını yaptı.

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Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’ne katılan Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Çocuklardan yaşlılara, engellilerden kadınlara her kesimi ve sağlıktan eğitime, konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarımızla ülkemizi bu bakımdan gıpta edilen bir yer haline getirdik. Diğer birçok ülkeden farklı olarak biz bu destekleri insanlarımızı kendi tabii hayatlarının içinde tutarak, aile birliğini koruyarak veriyoruz. Sosyal yardım bütçesi yıllık 2 milyar liraydı, geçen sene bu rakam 69 milyar lirayı buldu. Son 19 yılda verdiğimiz sosyal desteklerin toplam tutarı 434 milyar liraya ulaştı.”

ÇİRKİN BİR KAMPANYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığı iddialarına da yanıt verdi: “Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak ‘Türkiye’de şu an yurt yokmuş diye’ böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda iki, bilemedin üç kişilik kapasite ile biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Öyleyse bize düşen görev milletimizi bu yeni standartlara göre hayatını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır.”

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#Öğrenci Yurtları#Recep Tayyip Erdoğan#Üniversite Öğrencileri