Bizim tedbirlerimiz daha ileri
Doğudaki sınır kapılarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda alınan önlemlerin DSÖ tavsiyelerinin çok ötesinde olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı ile Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Sınır kapılarında incelemelerde bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili özetle şu mesajları verdi:
SOKAĞA ÇIKMASINLAR
“İran’da olan vatandaşlarımız bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmasın. Kaldıkları ortamı havalandırsınlar, maske taksınlar.
18 RİSKLİ HASTA VAR
Doğu Beyazıt Hastanemiz var biliyorsunuz. Riskli gördüğümüz kişileri Doğu Beyazıt’a alıyoruz. Oraya da 3 kişi ilave ettik ve sayı 18 oldu. Ateş bulgusu yok bunlarda. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük sıkıntısı var.
TERMAL KAMERA HER YERDE
Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü’nün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptığımızı belirtmek istiyorum. Amerika halen Güney Kore’den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse bir ay oldu, tüm yolculara uyguluyoruz.”
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