Bizim tedbirlerimiz daha ileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı ile Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Sınır kapılarında incelemelerde bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili özetle şu mesajları verdi:



SOKAĞA ÇIKMASINLAR



“İran’da olan vatandaşlarımız bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmasın. Kaldıkları ortamı havalandırsınlar, maske taksınlar.



18 RİSKLİ HASTA VAR



Doğu Beyazıt Hastanemiz var biliyorsunuz. Riskli gördüğümüz kişileri Doğu Beyazıt’a alıyoruz. Oraya da 3 kişi ilave ettik ve sayı 18 oldu. Ateş bulgusu yok bunlarda. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük sıkıntısı var.



TERMAL KAMERA HER YERDE



Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü’nün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptığımızı belirtmek istiyorum. Amerika halen Güney Kore’den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse bir ay oldu, tüm yolculara uyguluyoruz.”