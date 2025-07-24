Bizim Jaws’lar ısırmaz

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İddialara göre, Türkiye denizlerindeki köpekbalıkları küçük boyutlarda ve bu devasa balıklar iklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz’den Türkiye’ye gelerek insanları tehdit ediyor. Hürriyet’e konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Deval, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Prof. Dr. Deval Hürriyet’e şunları söyledi:

“Akdeniz’de toplam 77 tür kıkırdaklı balık bulunuyor. Bunların 43’ünü köpekbalığı türleri oluşturuyor. Akdeniz’de, yüzeye yakın sularda yaşayan bazı köpek balıklarının boyları 4-5 metreye kadar ulaşabilirken, dipte yaşayan türlerin boyları ise yalnızca 30 cm kadar olabilir. Köpek balıkları, besin zincirinin üst seviyelerinde yer alarak ekosistem dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Sağlıklı balık stoklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, zayıf ve hasta bireyleri avlayarak popülasyon yapısının düzenlenmesinde etkili olurlar. Köpekbalığı türleri ciddi tehdit altında. Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılında 12 kıkırdaklı balık türünü, ‘avlanması yasak türler’ listesine dahil etti ve günümüzde bu sayı 25’e çıkarıldı.

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Son zamanlarda Akdeniz’de tekneyle açılanlar 4-5 metre uzunluğunda köpekbalıkları görmeye başladı.

SOSYAL MEDYA İLE GÖRÜNÜRLÜKLERİ ARTTI

Antalya Körfezi’nde yaşayan köpekbalığı türlerinin büyük çoğunluğu, 200 metreden daha derin sularda yaşamlarını sürdürüyorlar. Körfezin batı kıyıları, Bey Dağları’nın denizaltı uzantısı şeklinde çok kısa mesafede 1000 metreye kadar derinleşiyor ve bu dik batimetrik yapı köpekbalıkları için uygun bir habitat oluşturuyor. Söz konusu yerli türlerin son yıllarda daha sık görüntülenmesi, popülasyonda bir artıştan ya da iklim değişikliği nedeniyle farklı yerlerden ülkemize gelmeleriyle değil, sportif amaçlı balıkçılar tarafından bu bölgelerde yapılan faaliyetlerin ve sosyal medya paylaşımlarının artmasına bağlı olarak görünürlüklerinin yükselmesiyle açıklanabilir. Derinliğin az, turizmin yoğun olduğu yerlerde bu türlere rastlayamazsınız. Kıyılara gelmezler. Kıyılara nadiren gelenler ise kum köpekbalıklarıdır. Türkiye’de köpekbalıklarının insanlara tehdit oluşturduğuna hiç rastlamadık. Hayvanları incitmemek lazım.”