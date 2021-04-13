Bizim için lafügüzaf

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün akşam, Beştepe’de Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KADER BİRLİĞİ YAPTIK

“Görüşmemizde dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileri taşıma arzumuzu karşılıklı teyit ettik. Libya’yla 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahibiz. İki dost, kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ayyıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Gazi Mustafa Kemal’in Çöl Aslanı Ömer Muhtar’ın kutlu mücadeleleri sonucunda bugünlere gelebildik. Libya’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması öncelikli hedefimizdir.

TRABLUS’UN DÜŞMESİNİ ÖNLEDİK

İmzaladığımız Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya’ya verdiğimiz destek Trablus’un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlanması ve seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya’ya samimi destek vermeye davet ediyorum. Gayrı meşru aktörlere arka çıkarak Libya’da Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum. Akdeniz’i daima barış, refah havzası olarak gördük. Akdeniz’de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır. Dibeybe de bu muhtıranın Libya’nın milli menfaatlerine uygun olduğunu duyurmuştur. Ötesi bizim açımızdan lafügüzaftır. Başta yatırımlar olmak üzere ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek somut adımlar üzerinde kurduk.”

Libya Başbakanı Dibeybe de “Libya’nın egemenliğine saygı yaptığımız işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin Libya’daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusundaki desteklerine müteşekkiriz” diye konuştu.

LİBYA’YA 150 BİN DOZ AŞI



KORONAVİRÜSLE mücadelede Libya’ya destek verileceğini açıklayan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya’nın altyapı, üstyapısında yeniden imarına her türlü desteği verecektir. Türk özel sektörünün Libya’ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde de fikir birliğine vardık. Yarın Başbakan Dibeybe’nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Enerji, sağlık, finans, eğitim, kültür sahalarında işbirliğimizi daha da ilerletecek adımları süratle atacağız. Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi’deki Başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki tecrübelerini aşı dışında ilaçlar başta olmak üzere Libya’ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablus’taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya’nın savunma sanayine, askeri ve güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılmasına yönelik desteğimiz kesintisiz sürecektir. Libya, savaş, yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi sürdüreceğiz.”

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