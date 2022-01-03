Bizi yalnız bırakmayın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye Kriptonun merkezi olabilir... Coinlerde düzenleme bir fırsatTürkiye 'Kripto'nun merkezi olabilir... Coin'lerde düzenleme bir fırsat!#Kripto Para
Fenerbahçede Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor Bu kez Türkiyeden takım satın alacak...Fenerbahçe'de Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor! Bu kez Türkiye'den takım satın alacak...#Mesut Özil
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Milyonların gözü alınacak kararlardaMilyonların gözü alınacak kararlarda#Kabine Toplantısı
Aralık enflasyonu nasıl olacakAralık enflasyonu nasıl olacak?#Enflasyon
Dünyayla ilk buluşma TOGG, Las VegastaDünyayla ilk buluşma! TOGG, Las Vegas'ta#ABD
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak Erdoğan devreye girdi, çünkü...Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Erdoğan devreye girdi, çünkü...#Memur Zammı
Hürriyet gündeme taşımıştı... Sanat taneleri için harekete geçildiHürriyet gündeme taşımıştı... Sanat taneleri için harekete geçildi#İMÇ Blokları
Aliyevin uzattığı dostluk elinin en büyük yararı...Aliyev'in uzattığı dostluk elinin en büyük yararı...#Aliyev
Tablo belli oldu Vakalarda dikkat çeken gelişmeTablo belli oldu! Vakalarda dikkat çeken gelişme#Omicron
Umursamaz bakışlar Herkes onun için korktu... O ise...Umursamaz bakışlar! Herkes onun için korktu... O ise...#Yangın
İşte sana liyakat: Milli sporcu yetiştiren baba dışarı, PKK’lılar içeriİşte sana liyakat: Milli sporcu yetiştiren baba dışarı, PKK’lılar içeri#İbb
Ajda Pekkanın yeni imajı olay olduAjda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu#Ajda Pekkan
Özcan Denizden İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşımÖzcan Deniz'den İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşım#Özcan Deniz
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
HABERLERGündem Haberleri

Bizi yalnız bırakmayın

#SMA#Tedavi#Pera Sinkiler
Bizi yalnız bırakmayın

İstanbul’da yaşayan Hakan ve Cemre Sinkiler çiftinin ilk ve tek çocukları, SMA hastası 17 aylık Pera’nın gen tedavisi için gerekli olan 2 milyon 253 bin doların sadece yüzde 6.3’ü toplandı. Baba Hakan Sinkiler, “SMA’lı çocukları, bizi yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Hakan ve Cemre Sinkiler çiftinin ilk ve tek çocukları olan Pera bebek 17 ay önce İstanbul’da dünyaya geldi. Ancak Pera bebek yaşıtları gibi emeklemeyince durumdan şüphelenen aile hastanenin yolunu tuttu. Ağustos ayında, henüz bir yaşındayken Pera bebeğe Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü tarafından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konuldu.

Hastalığı araştıran aile yurtdışında SMA hastalarına uygulanan gen tedavisinden faydalanmaya karar verdi. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 253 bin dolarlık masrafı karşılayacak maddi durumu olmayan aile kasım ayında valilik izni ile sosyal medya üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Minik Pera’nın tedavisinde kullanılacak paranın toplanması için Instagram’da ‘@pera_sma’ adlı bir hesap açıldı.

Gen tedavisi için Amerika’da bulunan bir hastane ile görüştüklerini söyleyen baba Hakan Sinkiler, “Pera yaşıtları gibi emeklemek için kollarının üzerinde durmuyordu. Sağa sola dönmede güçlük yaşıyordu. Sorunun ne olduğunu öğrenmek için doktora başvurunca Pera’nın SMA hastası olduğunu öğrendik.

Haberin Devamı

SADECE YÜZDE 6’SI TOPLANDI

Gen tedavisi için Amerika’da bulunan bir hastane ile görüştük. Hastane, tedavi için 2 milyon 253 bin dolar teklif verdi. Bu parayı ödeyecek maddi durumumuz olmadığı için bir bağış kampanyası başlattık. Başlattığımız kampanya ile şu ana kadar paranın sadece yüzde 6.3’ünü topladık. Önümüzde çok uzun bir yol var. SMA’lı çocuklara karşı toplumun daha duyarlı olması gerekiyor. SMA’lı çocukları, bizi yalnız bırakmayın” dedi.

'SMA TESTİ YAPTIRIN'

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı evlilik öncesi SMA tarama testi uygulamasına destek verdiklerini de belirten Hakan Sinkiler, “Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı SMA tarama testini destekliyoruz. Evlenmiş bireylerin de çocuk sahibi olmadan önce SMA tarama testi yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesi çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının başlatıldığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SMA#Tedavi#Pera Sinkiler

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell