‘Bizi rejimle baş başa bırakın’

Dolmabahçe’deki ofisinde partisinin İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

İDLİB KURGULANDI

“İdlib meselesi ülkemizi farklı bir şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için, özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

ASIL HEDEF TÜRKİYE

Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Münbiç’te, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Çünkü asıl hedef Suriye değil, Türkiye’dir. Suriye’de istediğini alanlar namluları hemen Türkiye’ye çevirecektir.

GİDECEK YERİMİZ YOK

‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diye soranlar aslında Türkiye’nin, terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı önerisini tavsiye ediyorlar. Buradan milletime soruyorum: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim? Peki bizim evimizden, yurdumuzdan olduğumuzda gidecek bir yerimiz var mı? Şahsen benim yok.

YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR

Bu mücadelede şehit düşen her evladımızın acısı yüreğimizi dağlıyor. İdlib harekâtımızda verdiğimiz şehitlerin sayısı daha sonra 34’e çıktı. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak.

REJİME AĞIR DARBE

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana kadar 2 bin 100’ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300’e yakın araç gereç imha edildi. Ayrıca aralarında mühimmat depolarının, hava savunma sistemlerinin, kimyasal silah üretim tesislerinin yer aldığı pek çok yer de tahrip edildi.

KILIÇDAROĞLU ARAMADI

İnanın, bütün bunlar olurken dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş, ben onu arayacakmışım. Seni niye arayayım yahu? Dünya bizi arıyor. Sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz.”

TRUMP, PUTİN'İN BEKLENTİSİNİ SORDU

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşmeden de şöyle bahsetti: “Dün gece Trump diyor ki, ‘Burada Putin’in ne beklentisi var? Ne isteği var?’ ‘Kamışlı’da petrol olayı var’ dedim. ‘Orada petrol var mı?’ dedi. ‘Var ama Deyrizor kadar değil’ dedim. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne petrol derdimiz var, ne toprak derdimiz var. Biz sadece bir güvenli bölge ile sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.”

'BİZİ ZORLADILAR KATLANACAKLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’deki gerilimle ilgili şöyle konuştu: “İşin bu noktaya gelmesini azla arzu etmezdik. Ama madem kendileri bizi buna zorladılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Barış harekatında bize verilen sözler tutulmadı. YPG’yi PYD’yi bu bölgelerden çıkaracaklardı. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi ne ABD. Çıkaramadılar. İdlib’de de mutabakatlara uyulmadı. Rejim neredeyse yüz bin defa ateşkesi bozdu. Dün Sayın Putin’e de söyledim. ‘Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üs kuracaksanız gene kurun. Ama şu anda orada siz, bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Biz rejimle gereğini yaparız’ dedim.”

'KAPILARI KAPATMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilerle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “Ne dedik aylar önce, eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. İnanmadılar. Ve biz de dün ne yaptık ? Kapıları açtık. Ve şimdi bu sabah itibariyle 18 bin kişi oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.