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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

FATİH ve Avcılar’da kaçak tarihi eser toplayan ve satan kişilere yönelik 2 adrese düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 3 bin 540 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Fatih ve Avcılar’da 2 ayrı adreste, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eser toplayan ve satan kişiler bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler 30 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında adreslere 2 ayrı baskın düzenledi. Polis ekiplerince buralarda yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 3 bin 540 adet sikke ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda sikkelerin sayı ve nitelik bakımından Bizans döneminde günlük hayatta kullanıldığı, bazı sikkelerin döneminde bile az bulunan nitelikte olduğu bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen sikkeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenirken, sikkelerin Kültür Varlıkları İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

 

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