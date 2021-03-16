Bizans döneminden kalma tarihi Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon

Gerede ilçe merkezindeki, çökme noktasına gelen Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'ın eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatıldı. Yıllar süren proje ve onay süreçlerinin ardından, tarihi handa restorasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1970’lerde binanın dışına yapılan badana özenle kaldırılarak orijinal taşlar ortaya çıkartıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra, hanın içerisine açılır kapanır cam tavan konuldu. Tarihi dokusu bozulmadan yapılan restorasyonun ardından hanın içerisinde 25 odalı butik otel hizmet verecek. Tarihi han tamamlandığında üst katları butik otel, alt katları ise lokanta, kafeterya ve yöresel ürün ticaret merkezi olacak. Dış duvarında Arapça Allah yazısının yanı sıra haç işareti bulunan handaki çalışmalar bu yıl içerisinde tamamlanacak.

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