Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak özetle şunları söyledi: “Halihazırda uluslararası gündemi meşgul eden sorun, kriz ve çatışmaların kahir ekseriyeti bizim coğrafyamızda vuku buluyor.

İRAN HALKI KARDEŞİMİZDİR

Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e ve Basra Körfezi’ne uzanan geniş bölgemiz; sorunlarla, gerilimlerle ve ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. Tüm bunlara, geçtiğimiz günlerde komşumuz İran’a yönelik, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar da eklendi. Bu saldırılarda; aralarında sivil ve askerî yetkililerin yanı sıra masum çocukların da olduğu çok sayıda İranlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırılarda hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ

Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükûnet hâkim olana kadar her düzeydeki temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşları dinsin bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Bilhassa şu mübarek Ramazan-ı Şerif’te hemen yanı başımızda çatışma, savaş, gerilim ve katliam görmek istemiyoruz. İran’ı hedef alan gayrihukuki saldırılar karşısındaki tutumumuz da bu yöndedir. İran bizim komşumuzdur. 1639’dan beri sulh ve selamet içinde olduğumuz İran halkı, bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir. Asırlardır yan yana barış içinde yaşadık; inşallah daha nice asırlar boyunca da İranlı kardeşlerimizle sulh-ü sükûn içinde yaşayacağız. Önceliğimiz, ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır.

TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Şayet gerekli müdahalede bulunulmaz ise, bu çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkaracağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri hiç kimse taşıyamaz. Elbette bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz.”