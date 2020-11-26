CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Daha sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte erken seçim çağrısı yaptı. Akşener, “Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Çözüm üretmek isteyenler var mı, iktidar kanadında, AK Parti’nin içinde? Çözüm üretmek isteyenler var, iyi niyetle bir şeyler söylemek isteyenler var ama küçük ortak, büyük ortağı esir almış durumda” dedi. İki liderin açıklamaları özetle şöyle:

SAYIN BAHÇELİ SEÇİM İSTERSE...

Akşener: (Erken seçim tartışmaları) Partili cumhurbaşkanlığı sistemini Sayın Erdoğan çok istedi ama kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı. Seçimler konusunda Sayın Bahçeli çıkıp ‘Hadi seçime gidiyoruz’ dediği zaman, o esaretin arkasında bu var bence... Biz seçim istiyoruz. Muhalefet olarak seçim istiyoruz. Ama bizim Meclis’teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Sayın Bahçeli seçim isterse, ‘yandı gülüm keten helva’ arkadaşlar açısından diye bir durum var diye görüyorum.

Kılıçdaroğlu: Türkiye’de hukukun ve adaletin olması lazım, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım. Bunun yolu bellidir. Diyecekler ki, Türkiye’yi yönetemiyoruz, Türkiye’yi yönetmek için halk kimi istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır, demokrasilerde kural budur. Halktan korkmamak lazım.

Kılıçdaroğlu: (HDP ile anayasa taslağı çalışması) Böyle bir çalışma yapılmadı. Neden bu işleniyor? Uzlaşma komisyonu kuruldu. O komisyonda MHP, AK Parti, HDP vardı. Neden o zaman demediler, ‘HDP niye komisyonda vardı?’

Akşener: İYİ Parti; HDP, CHP, SP ile ama enteresanı AK Parti ile ayrı ayrı, gizli gizli anayasa yazmış. AK Parti ile böyle bir çalışma yapılmadığına dair Ömer Çelik, iddia sahibini parça pinçik eden açıklama yaptı. An itibarıyla bu konuyu kapatıyorum.

Kılıçdaroğlu: (Öğretmenlerle ilgili açıklaması) Ben çıkıp Öğretmenler Günü’nde, ‘3600 ek gösterge verilmelidir. Neden sözünüzü tutmadınız’ diye soruyorum. Bir öğretmen; ‘bütün öğretmenlerin istediği ek göstergeyi ben istemiyorum, ben gidip AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa’ o öğretmen o camianın insanı değildir”