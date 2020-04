Herkes sokağa koştu... Koronayı unuttuk! Biz bu işi yanlış anladık

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk kez geçen hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ancak pazar gecesi sona eren yasağın ardından gelen ilk iki iş gününde, büyükşehirlerdeki caddeler ve meydanlarda insan yoğunluğu yaşandı.

ÇARŞI PAZARA KOŞTUK

Özellikle de pazar yerleri dolup taştı, hiçbir kurala ve sosyal mesafeye uyulmadı. İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde her hafta salı günü kurulan pazar yeri de bunlardan biriydi. Pazar yerinin girişinde her şey kurallara uygundu. Girişte bekleyen zabıta ekipleri gelenlerin ateş ölçümünü yaparken, maskesiz olanlara da maske dağıtımı yaptı. Pazarın girişine konulan dezenfektanlarla gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmeleri de istendi. Pazar esnafı ise eldiven ve maskeyle satış yaptı. Ancak pazarın içine girilir girilmez her şey unutuldu.

PATATES SOĞANA HÜCUM

Vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dip dibe alışverişini yaptı. Zabıta ekipleri pazarın içinde gezerek sık sık sosyal mesafenin korunması için uyardı. Turizm kenti Antalya’da da yasağın kaldırılmasının ardından kentin sokak ve caddeleri koronavirüs öncesi günleri aratmadı. Kepez ilçesindeki bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptıkları görüldü. Halk pazarda çoğunlukla patates ve soğan tezgâhları başında yoğunlaştı. Pazar esnafı ise iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından tüketicinin sebze-meyve stoklarını tükettiğini ve yeniden alışveriş yapmak için pazarlara koştuğu yorumunu yaptı.

CADDELER KAPATILDI

Halkın sosyal mesafeye uymaması, yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. İstanbul Kasımpaşa’nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı, 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.

GENÇLERDE MESAFE SIFIR

İstanbul Şirinevler’de gençlerin sanki hayat normale dönmüş gibi sokaklarda buluşup gezdiği görülüyor. Maskeler takılı, evet. Ama sosyal mesafe sıfır.

KORONAPARK!

Hiç semptom göstermeden koronavirüs taşıyıcısı olabilen gençler, salgının yayılmasında en önemli faktörlerden biri. Bu yüzden 65 yaş üstüne olduğu gibi 20 yaş altına da sokak yasak. Ancak dün İstanbul Sarayburnu’nda objektiflere takılan bu karede gençlerin sanki hayat normale dönmüş gibi çocuk parkında eğlendiği görülüyor.