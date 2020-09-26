'Biz bir savaşın içerisindeyiz'

Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yapıyor. Doktor Çalışkan’ın sözleri parti, düğün veya nişanlarda eğlenmekte ısrar eden, karantinadan kaçan ve bir maske takmaktan bile imtina eden sorumsuzların sadece kendi sağlıklarını riske atmakla kalmayıp virüsle fedakârca çarpışan sağlık çalışanlarının haklarını da nasıl gasp ettiklerini ortaya koyuyor: “Eşim ve çocuklarımdan, ‘Evdesin ama aslında burada değilsin’, ‘Bizi dinliyormuş gibi yapıyorsun ama dinlemiyorsun’ gibi sözleri çok duyuyorum. İnsanın içini çok acıtıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Onlar kendi başının çaresine bakmaya alışsa da ben sağlık çalışanlarının arkasında duran ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem bize bir şey olursa diye tedirginler ama onlar da biliyorlar ki burada olmamız lazım, bu savaşın içindeyiz, görevimizi yapmamız gerekiyor.”