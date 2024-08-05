Biyonik elle ilk tutuş

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Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit, 21 Haziran 2007’de Şırnak’ta PKK terörüyle mücadele ederken Bestler Dereler bölgesinde uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, 1 bacağını, 1 gözünü kaybederek gazi oldu. Şırnak, Diyarbakır ve Ankara’da birçok ameliyat geçiren Yiğit’e, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde protez kol ve bacak takıldı. Aynı hastanede memur olarak işe başlayan ve 2010 yılında evlenip 2 çocuk babası olan Yiğit’e, geçen ay yurtdışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı. Gazi Yiğit, Ankara’daki tedavileri sırasında hayata yeniden bağlandığını söyleyerek hikâyesini şöyle anlattı:

YENİDEN DOĞMAK GİBİ

“Hayata bağlanması o kadar kolay olmadı. Çünkü yeniden bir çocuğun doğması gibi; emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayağa kalkmayı başardık. Ortez-protezler yerine takılınca eğitimleri var. Çok kolay olmuyor ama eşimin de desteği ile hayata bağlandım. Yani bu durumda da sevilebileceğimizi gördüm. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi’nin içinde Gazi Uyumevimiz vardı; havuzlu, bahçeli çok güzel bir yer. Düğünümüzü burada yaptık. Tüm gazi arkadaşlarım benim bu durumda evlendiğimi gördü. Onlar da hayata bağlandı.

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TÜRKİYE’DE BİR İLK

Bu protez çok yeni bir protez. Türkiye’de ilk defa bana yapıldı. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum, kullandıkça da geliştiriyorum. Biyonik el protezlerimi taktığım zaman bakıma muhtaçlık durumum yok. Kendi çayımı, kahvemi içebiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum, hayata karışabiliyorum. Çoluğumun çocuğumun elinden bir şekilde hissetmesem de tutabiliyorum. Dokunmatik telefonu kullanırken çok zorlanıyordum mesela. Ama şimdi öyle değil; bu da beni mutlu ediyor. Hayata daha çabuk bağlıyor.

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KENDİ ÇAYINI İÇEBİLMEK

Biyonik el ile parmakların her birinde birer motor olduğu için, beş parmakta farklı modlar olduğundan farklı modlarda kullandığımız zaman işimi kolaylaştırıyor. Özellikle böyle denize karşı çay, kahve içmeyi çok seviyorum. İnsanın kendisinin çay bardağını kavrayıp içmesi gibi bir şey yok. Yani bir başkasının size çay - kahve içirmesinden o kadar zevk almıyorsunuz ama bir şekilde protez de olsa kendiniz içtiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz.”

KASLARDAN ALDIĞI SİNYALLERİ TAŞIYOR

GAZİLER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman Fizyoterapist olarak çalışan Sevgin Yosmaoğlu ise şu bilgileri verdi: “Yılmaz Yiğit’e kullandığımız protez el, 4 kanallı bir protez. Kaslardan aldıkları sinyalleri el dediğimiz terminal uca götürüyor. Normalde yıllardır kullanılan eller hep açıp kapama ve sola-sağa döndürme şeklinde yapan ellerdi. Ama bu sefer hastamıza kullandığımız biyonik el. Biyonik ellerin birçok farklı özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de farklı kavramalara olanak vermesi. Farklı kavramalar sayesinde ellerin çok karmaşık işleri yaptığını düşünürsek hastalarımız da artık biyonik ellerle bu işleri yapabiliyorlar. Yazı yazma gibi, kalem tutma gibi, cep telefonu kullanma gibi, yemek yeme gibi çok daha ince el becerisi gereken aktiviteleri bu biyonik ellerle yapmaları mümkün oluyor.”