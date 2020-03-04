Biyomühendislik nedir? Ne iş yapar?

Doktorlar, klinik uzmanları ve araştırmacılarla yakın iletişim halinde çalışan biyomühendisler geleneksel mühendislik ilke ve tekniklerini kullanırlar ve bu teknikleri gerçek dünyadaki biyolojik ve tıbbi problemlere pratik sonuçlar getirerek uygularlar.

Biyomühendislik Nedir?

Biyomühendislik, günümüzde doku mühendisliği ve tıbbi cihazlardan biyomalzemelere kadar birçok farklı yönü olan yeni, hızlı bir şekilde gelişen ve teknoloji odaklı bir daldır. Hızlı ilerleyişi, giderek yaşlanan küresel bir nüfustan kaynaklanan sorunları çözmeye yöneliktir. Yalnızca insan anatomisini tanımak günümüz sorunlarını çözmek için yeterli değildir. Bu anlamda, mühendislik donanımı önem taşımaktadır.

Örneğin, her yıl gerçekleştirilen eklem implantlarının sayısının 2030 yılına kadar beş kat artacağı tahmin edilmektedir. Biyomühendisler, daha hızlı üretilebilen ve vücutta daha uzun süre dayanacak daha iyi malzemeler bulmak için çalışarak bu sorunlara zamanında çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

Bir başka açıdan bakılırsa, yenilenebilir teknolojiye olan büyük ilgi, biyomühendislik alanını daha da ileriye götürmektedir. İnsanlar daha hızlı, daha akıllı, daha ucuz çözümler talep ederken, biyomühendisler bunları bulmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle artan tüketici talepleri ekolojik ve teknolojik donanıma sahip biyomühendisler için önemli bir odak noktası olarak ön plana çıkmaktadır.

Biyomühendislerin Dünyaya Katkısı Nasıl Olacak?

Biyomühendisliğin dünya üzerinde yarattığı ve yaratabileceği etkinin kapsamı aslında oldukça büyüktür. Özellikle sağlık sektöründe, performansı iyileştiriyor ve sağlık teknolojisi için kullanılan malzemelerin ve makinelerin maliyetini düşürme konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Hastalıkların ve salgınların daha hızlı ve daha doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, insanları kendi sağlıklarıyla daha proaktif bir şekilde ilgilenmeye teşvik etmektedir. Kısacası, biyomühendislik sadece bugünün değil gelecek nesillerin sağlığını korumaya da şimdiden yardımcı olmaktadır.

Biyomühendisler Ne İş Yapar?

Biyomühendislik mezunları çok çeşitli alanlarda çalışma imkanına sahiptir. Bunlardan biri, işitme cihazları, yapay uzuvlar ve destekleyici veya yedek organlar gibi kusurlu vücut fonksiyonlarına yardımcı olan yapay ekipmanların ve malzemelerin sağlanmasıdır. Başka bir alan olarak, biyomühendisler, fermantasyon süreçleri gibi hayvansal veya bitkisel ürünlerinin biyosentezini elde etmek için mühendislik yöntemlerini uygulayabilirler. Kısacası, biyomühendislerin tıp ve mühendislik bilgilerini kullanabilecekleri her alanda çalışması mümkündür.