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Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf özellikleri

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Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı Biyometrik fotoğraf özellikleri

Yeni nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerde gerekli görülen biyometrik fotoğraf nasıl olmalı merak edilen konular arasında yer alıyor. Belli standartlara uygun olması gereken biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? İşte biyometrik fotoğraf özellikleri...

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Biyometrik fotoğraf, vesikalık fotoğraflardan farklı şekilde çekiliyor ve kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi pek çok kurum ve kuruluşta gerekli görülüyor. Peki, biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? İşte biyometrik fotoğraf özellikleri...

BİYOMETRİK FOTOĞRAF NEDİR?

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.

BİYOMETRİK FOTOĞRAF NASIL OLMALI?

  • Ebatı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.
  • Fonda gölgeler oluşmamalıdır, kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmalıdır.
  • Farklı ebatlarda ve fonlarda fotoğraf getirilmesi halinde başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu kimlik kartları tanzim sırasında kalite kontrolden geçemediği için iptal edilmekte, bu durumda da yeniden başvurmanız gerekecektir.
  • Bu nedenle çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi hususu fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir.
  • Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır.
  • Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.
  • Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.
  • Gözler açık konumda olmalı ve, net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
  • Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta "kırmızı-göz” bulunmamalıdır.
  • Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da gözleri kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır.
  • Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalıdır.
  • 13-Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, pipo, vb. nesneler bulunmamalıdır.
  • Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalıdır.

Tüm fotoğrafçılarda biyometrik fotoğraf çektirmek mümkündür.

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