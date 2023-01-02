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Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

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#İSKİ#Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi#Ekrem İmamoğlu
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

İstanbul Sarıyer’de bulunan İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete açıldı. Günde 600 bin metreküp atık suyu biyolojik arıtacak, 1.9 milyar liraya mal olan tesisin açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve davetliler katıldı.

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Tesiste her yıl, İstanbul Boğazı’na akan 70 bin ton çamur arıtılacak. Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz, ‘150 günde 150 proje’ diyerek canla başla icraat yapıyoruz” dedi.  

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#İSKİ#Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi#Ekrem İmamoğlu

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