‘Biyolojik arıtma şart’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

(İBB’ye arazi satışı) Elimizi nereye atsak, kötü kokular yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, geçmiş dönemde yaşanan, milletimiz için oldukça büyük bir yolsuzluktan bahsetmek istiyorum. Vatan Caddesi’nde, belediyeye ait olan bir yeşil alan, bir firmaya 25 milyon liraya satılıyor. Ardından, bu arsa yeşil alandan çıkarılıp, imara açılıyor. Fiyatı katlanıyor. Bir süre sonra aynı arsayı, aynı Büyükşehir Belediyesi, bu kez 430 milyon liraya geri alıyor.

(Müsilaj sorunu) Marmara Denizi felaketle boğuşuyor. Karadeniz’e ve Marmara’ya dökülen atıkları, yüzde 40 oranında azaltırsak, müsilaj sorunundan ancak 6 yılda kurtulabileceğiz. Mevcut arıtma tesislerini bir an önce, ileri biyolojik arıtma tesislerine çevirin, gerekirse kamulaştırmaya gidin. ‘İyi tarım’ uygulamalarına geçin. Şehir şebekelerinde yalnızca ön arıtma yapılan suyu park ve bahçe sulamalarında kullandırın. Karadeniz’deki kirliliğin daha fazla artmaması, Marmara’daki müsilajın Ege’yi daha fazla etkilememesi için Marmara, Karadeniz ve Ege’yle etkileşimi bulunan ülkelerle Türkiye’nin liderliğini üstlendiği, platform kurulmasını sağlayın.

KANAL İSTANBUL’A İZİN VERMEYECEĞİZ

(Kanal İstanbul projesi) İktidarın Kanal İstanbul’u yapmasına izin vermeyeceğiz. İstanbullu açıkça ‘İstemiyorum’ diyorken, kime ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla ‘Yapacağız’ dedikleri o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkûm etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje, milletimizin iradesine yapılan saygısızlıktır. İlk seçimde bu iktidar gidiyor. Şimdiden uyarıyorum; o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız.”

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