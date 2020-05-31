Biyokütle Enerjisi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Biyokütle enerjisinden elektrik üretimi hakkında bilgi

Farklı güç formları ile beraber elektrik enerjisi üretebilmek adına biyokütle enerjisi kullanılmaktadır. Bu sistem dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yavaş yavaş gelişim göstermeye başladı. Özellikle kurulacak sistem adına enerji üretmek için gerekli yakıtın, tarım ve hayvancılıktan gelen artıkların olması, çok daha uygun maliyetler ile kaynak imkanı sunmaktadır. Tarım ve hayvancılık noktasında Türkiye'nin de potansiyeli düşünüldüğü zaman, biyokütle enerjisi üzerinden enerji elde etmenin önemi çok daha büyük bir noktaya ulaşıyor.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyokütle enerjisi, organik malzemelerin yakılması ile elde edilen bir tür enerjidir. Özellikle mahsul kalıntıları, orman ürünleri, su bitkileri ile beraber ayrıca ticari veya evsel atıklar da bu sistemin çalışması adına yakıt olarak kullanılabilmektedir. Hatta günlük içerisinde oluşan çöpler dahi biyokütle enerjisi elde edebilmek adına yakıt olarak değerlendirilebiliyor.

Bitkilerde ya da birçok farklı atıkta enerji kimyasal olarak birikir. Özellikle bu durum bitkilerin ölmesi ve atıkların ortaya çıkması üzerinden sağlanır. Sıkışmış enerji olarak da öne çıkacak bu kimyasal etki yanarak ortaya çıkar. Böylece açığa çıkarılan enerji ile beraber biyokütle enerjisi elde edilir. Bu gibi birçok farklı atıklar ile değişik yakıt sistemleri biyokütle enerji üretimi noktasında önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Biyokütle Enerji Kullanım Alanları Nelerdir?

Birçok farklı unsurun yakılması üzerinden kimyasal enerji ile beraber elektrik enerjisi elde edilme sistemi, biyokütle enerjisi olarak öne çıkıyor. Bu sistem günümüzde pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

- Isınma amaçlı kullanılır.

- Enerji elde etmek amaçlı değerlendirilir.

- Motorlarda kullanılır.

- Gübre ve benzeri gibi pek çok ürünün oluşumu açısından öne çıkar.

- Güçlü bir elektrik enerji üretim imkanı sağlar.

Sürekli olarak teknolojinin gelişmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde, biyokütle enerjisi üzerinden kullanım alanları her geçen zaman artış göstermeyi sürdürüyor. Özellikle daha düşük maliyet ve yenilenebilir enerji olanakları sebebiyle her geçen zaman kullanımı artmaya devam ediyor. Üstelik sadece enerji üretimi değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık ile ormancılık üzerinden oluşan atıklar sebebiyle, çevrede ikamet eden pek çok kişi de ek gelir elde etme şansı yakalamaktadır. Çünkü biyokütle enerji tesislerinde bu enerjiyi elde edebilmek için kullanılan yakıt bu gibi unsurların atıkları üzerinden ele alınır.

Biyokütle Enerjisinden Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Özellikle biyokütle enerjisi elektrik üretimi noktasında oldukça önemlidir. Zaten dünya çapında global açıdan ele alındığı zaman, yenilenebilir enerjilerin kullanılmasındaki temel neden elektrik enerjisidir. Bu doğrultuda biyokütle enerjisi temel olarak yanma üzerinden kimyasal enerji ile beraber elektrik enerji üretimine dayanmaktadır.

Aynı zamanda organik maddeyi enerjiye dönüştürme sistemi olarak da ele almak mümkün. Güneşten gelen enerjiyi depolayan bitkiler ve birçok farklı atık, zaman içerisinde kimyasal enerji olarak bunu barındırır. Bu maddeler bunker ismiyle bilinen makineye verilir. Isı enerjisini (buhar) serbest bırakmak amaçlı suyu kaynatmak için bu sistem içerisinde yakılır. Daha sonra boruların desteği ile beraber buhar türbinlere yönlendirilir. Türbinlerde bulunan kanat ve mıknatıslardan oluşturulmuş jeneratör kanatları döndürür. Elektrik enerjisi üretilir ve depolanma ile birlikte farklı alanlarda kullanılır. Çağımızın yenilenebilir olan ve her geçen zaman artış gösteren en önemli kaynakları arasına girmiş durumda.