Biyokaçakçılara göz açtırılmadı

Bakanlıktan konuyla ilgili edinilen bilgi şöyle:

“Biyokaçakçılar genel olarak başka coğrafyalarda bulunmayan türleri (endemik) veya bu türlere ait genetik kaynakları elde etmeyi hedefliyor. Kurulan Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi’yle 2007-2025 döneminde 97 vakada, aralarında Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin de olduğu 25 ülkeden 177 kişi hakkında, yaklaşık 42 milyon lira idari para cezası uygulandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE BİLE KULLANILIYOR

Biyokaçakçılık vakalarında başta orkide türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler, böcek türleri, engerek türleri, semender türleri, turnagagası, kara kaplumbağası, meşe sürgünleri, defne, sandal, mantar türleri, nehir tırağı gibi türler tespit edildi. Canlılardan elde edilebilecek zehir, enzim ya da antibiyotik üretiminde kullanılabilecek biyokimyasal maddeler, çeşitli sektörlerde (tıp, gıda, kozmetik, savunma sanayi gibi alanlarda) kullanılıyor. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 81 ilde 207 flora, 117 fauna, 61 özellikli alan izlendi. Yaklaşık 123 bin veri kayıt altına alındı.”

