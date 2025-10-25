Bıyıkali Mahallesi'nde ilk kez yapıldı! Binlerce kişi Şalvar Gecesi için geldi

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen Şalvar Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle meydanında düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen çok sayıda kadın katıldı.

Şalvarlarını giyen kadınlar, davul zurna eşliğinde gece boyunca eğlendi, uzun halay kuyrukları oluşturdu.