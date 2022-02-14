Bitsin artık bu âdet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
KDV indirimini yansıtmayan yandı Gözler etiketteKDV indirimini yansıtmayan yandı! Gözler etikette#Temel Gıda Ürünleri
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Hiç kimsenin yemediği siyasi hileHiç kimsenin yemediği siyasi hile#HDP
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı Bakan Özer: Hayırlı olsunÖğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Özer: Hayırlı olsun#Mahmut Özer
Trabzonspor, zorlu maçta Konyasporu 2 golle devirdiTrabzonspor, zorlu maçta Konyaspor'u 2 golle devirdi#Trabzonspor - Konyaspor
Mardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü Futbolcular ve antrenör yaralandıMardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular ve antrenör yaralandı#Futbol
HABERLERGündem Haberleri

Bitsin artık bu âdet

#Emir Yuşa Atıcı#Yorgun Mermi #Hastane
Bitsin artık bu âdet

Trabzon’da 6 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı, silahlı sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı.

Haberin Devamı

İstanbul’dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon’un Ortaca ilçesine gelen Emir Yuşa Atıcı (15), 11 Ağustos 2021 tarihinde, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Emir Yuşa’nın başından kanlar geldiğini gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emir Yuşa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Emir Yuşa’nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenip yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

TARAFTARLARLA BULUŞTU

Emir Yuşa’nın babası Mustafa Atıcı, Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’un taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Mustafa Atıcı, Trabzonlu Gençler, Çılgınlar ve Vira adlı taraftar grubu liderleriyle görüşerek, zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Bordo mavili taraftar grupları, baba Atıcı’nın talebine destek verdi.

Haberin Devamı

Oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini anlatan Mustafa Atıcı, “Lütfen sevincimizde silah kullanmayalım. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir, cinayet adayıdır ve can almaktadır. Bir ömür boyu insanlara acı vermektedir. Buna son vermek için lütfen havaya silah sıkmayın. Sevincinizde de üzüntünüzde de silaha sarılmayın” diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emir Yuşa Atıcı#Yorgun Mermi #Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası