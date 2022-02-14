Bitsin artık bu âdet

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İstanbul’dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon’un Ortaca ilçesine gelen Emir Yuşa Atıcı (15), 11 Ağustos 2021 tarihinde, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Emir Yuşa’nın başından kanlar geldiğini gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emir Yuşa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Emir Yuşa’nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenip yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

TARAFTARLARLA BULUŞTU

Emir Yuşa’nın babası Mustafa Atıcı, Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’un taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Mustafa Atıcı, Trabzonlu Gençler, Çılgınlar ve Vira adlı taraftar grubu liderleriyle görüşerek, zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Bordo mavili taraftar grupları, baba Atıcı’nın talebine destek verdi.

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Oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini anlatan Mustafa Atıcı, “Lütfen sevincimizde silah kullanmayalım. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir, cinayet adayıdır ve can almaktadır. Bir ömür boyu insanlara acı vermektedir. Buna son vermek için lütfen havaya silah sıkmayın. Sevincinizde de üzüntünüzde de silaha sarılmayın” diye konuştu.