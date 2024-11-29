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Bitmiyorlar! Yine aynı yöntemle ağlarına düşürdüler: 6 kişi gözaltına alındı

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#Operasyon#Dolandırıcılık#Şanlıurfa
Bitmiyorlar Yine aynı yöntemle ağlarına düşürdüler: 6 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:08

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı korkutarak dolandırıyorlar... Yıllardır kullanılan bu yöntemle dolandırıcılar çok sayıda kişiyi ağlarına düşürdü. Son olarak telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen kişilere Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bitmiyorlar Yine aynı yöntemle ağlarına düşürdüler: 6 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kullandığı Harran ilçesi kırsalında 'atıcı evi' olarak tanımlanan 2 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin gizli tuttukları ve dolandırmak istedikleri kişileri aradıkları tespit edilen evlerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 8 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve dijital materyaller ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

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Bitmiyorlar Yine aynı yöntemle ağlarına düşürdüler: 6 kişi gözaltına alındı

Bitmiyorlar Yine aynı yöntemle ağlarına düşürdüler: 6 kişi gözaltına alındı

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#Operasyon#Dolandırıcılık#Şanlıurfa

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