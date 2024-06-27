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Yine aynı tuzak! Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

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#İzmir#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 14:43

İzmir'de, telefonla aradıkları kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandıran 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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Seferihisar ilçesinde telefonla aradıkları kadını kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şüpheliler, "Adınız ve banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı" diyerek kandırarak 1 milyon lirasını dolandırdı.

Yine aynı tuzak Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yine aynı tuzak Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

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Polis, yaptığı çalışmada dolandırıcılığın, mağdur kişinin evine 24 Haziran'da gelen 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerden 2'si olaydan yarım saat sonra kaçtıkları otomobille Güzelbahçe ilçesinde, diğer 2 şüpheli de ertesi gün evlerinde yakalandı.

Yine aynı tuzak Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

Gözaltına alınan şüpheliler T.Y., Y.G., A.A. ve U.C.'nin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Yine aynı tuzak Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

Yine aynı tuzak Ağlarına düşürdükleri kadını 1 milyon lira dolandırdılar

 

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#İzmir#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı

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