Bitmiyorlar! İşte hijyen teröristlerinin sonuncusu...

KONYA’nın Karatay ilçesindeki halk arasında ‘Kadınlar Pazarı’ olarak da bilinen Melike Hatun Çarşısı’nda, sebze-meyve satan İbrahim Bora (18), komşu işletmedeki işyeri çalışanlarının cuma namazı için dükkândan ayrılmasının ardından gıda ürününün bulunduğu buzdolabına girip video kaydetti. Ardından da görüntüleri, “Konya, Adana’yı geçti” notuyla bir video paylaşım sitesinde paylaştı. İbrahim Bora, sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İşletmenin ‘Yazıcıoğlu Gıda’ adlı işletme olduğu tespit edilmiştir. Olay bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı 6 bin 77 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. Ayrıca olay esnasında soğutucu dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan ürünler yediemine alınarak satıştan alıkonulmuştur. Olayın kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı konuyla ilgili olarak işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

‘UTANÇ KAYNAĞI OLDU’

Videonun çekildiği işyerinin sahibi Vedat Yazıcı, “Biz cuma vakti namazda olduğumuz sırada fırsat bulup dolabın içine girmiş. Kendisiyle bir alakamız yok. Ama esnaf olarak tanıyoruz. Dolaba girip kendi çapında fenomen olmaya çalışmış. Bu bizim için utanç kaynağı oldu. Kendi yaptığı hatayı da gelen görevlilere söyledi. Biz insanlara hak veriyoruz. Bu sonuçta bir gıda. Kapalı veya açık ürün olsun bunun yapılması ayıptır. Bizim işletmemize de ekipler cezayı yazdı. Karşı taraftan şikâyetçi de olduk, hakkımızı da arayacağız” dedi.

BUZDOLABINA GİRDİ

Video çekmek için buzdolabına giren İbrahim Bora, ürünlerin ambalajlı olduğunu ileri sürerek, “Çok pişmanım, böyle olacağını bilmiyordum. Girmemle çıkmam bir oldu. Cuma vakti olduğu için kimse de yoktu” dedi. AA

HALKIN SAĞLIĞINI BÖYLE TEHDİT ETTİLER

Daha önce de halk sağlığını tehdit eden birçok kişinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Konya’da Emre Sayar adlı bir kişi süt toplama merkezinde süt dolu kazanın içine çıplak girmişti.



Adana’da da hazır döner paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynamıştı.



Turşu tesisinde çalışan bir kişi çıplak ayakla turşu tankına girip dans etmişti.



Van’da da fırında çalışan bir kişi, ekmek hamuruyla top sektirir gibi oynamıştı.

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