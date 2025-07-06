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Bitmiyorlar! Bu sefer görüntüler Arnavutköy'den: Kırmızı ışıkta maganda şovu

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Drift#Trafik Güvenliği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 09:48

Arnavutköy Karlıbayır mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, kırmızı ışık yandığı esnada araçla drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan grubun o anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu.

Bitmiyorlar Bu sefer görüntüler Arnavutköyden: Kırmızı ışıkta maganda şovu

Bu esnada konvoyda bulunan bir otomobil sürücüsü aracını cadde ortasında savurarak drift yapmaya başladı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitmiyorlar Bu sefer görüntüler Arnavutköyden: Kırmızı ışıkta maganda şovu

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Görüntülerde, aracın defalarca dönerek yol ortasında kontrolsüz şekilde hareket ettiği, o sırada diğer araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken, sürücünün bu hareketi bölgede büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan, şahısların kimliğinin belirlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Bitmiyorlar Bu sefer görüntüler Arnavutköyden: Kırmızı ışıkta maganda şovu

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#Arnavutköy#Drift#Trafik Güvenliği

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