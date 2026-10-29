Bitmeyen kabus

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ADANA’nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim’de temizlik ürünleri dükkânına motosikletle gelen 2 kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu’nu (15) tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Musaoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, Mersin’e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.’yi, Seyhan ilçesindeki bir adreste yakaladı. Nurmuhammet Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu’nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. A.E., tutuklandı. Polis, şüpheliyi olay yerine götürerek kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü ve A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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‘8 MİLYON LİRA VERDİM HÂLÂ İSTİYORLAR'

Öte yandan, Nurmuhammet’i hastanenin önünde bekleyen ailesine, olayı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiği belirtildi. Mesajlarda, “Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız” ifadeleri yer aldı. 6 çocuk babası Ercüment Musaoğlu (43), şüphelinin tutuklanmasına rağmen ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirterek olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını söyledi. Musaoğlu, “Namaz kılmaya çıkmıştım. Oğlum da antrenmana gitmek için hazırlık yapıyordu. Aşağı indiğimde çocuğumu kanlar içerisinde gördüm, isyan ettim. Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkânıma kurşun sıktılar. Hâlâ para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum. Benim bunlara borcum yoktu. Her aç kaldıklarında bana sataşıyorlardı. Parayı vermeyince benden bir evladımı alacaklardı. Son 1 evim kaldı, onu da istediler. Vermeyince gelip oğluma ateş ettiler. Elimde avucumda ne varsa bunlara verdim. Aradan 1 yıl geçti, bu vampirler, bu çeteler yine beni ölümle tehdit etti. Verecek param olmadığını söyleyince 15 yaşındaki masum çocuğuma ateş ettiler. Oğlum 9 gündür hastanede can çekişirken hâlâ tehdit mesajları alıyorum. Yetkililere güvenim sonsuz. Bu haraç çetelerine gereken cezayı verin” diye konuştu.

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‘FUTBOLCU OLMA HAYALLERİNİ YIKTILAR’

Nursel Musaoğlu oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, hayallerini elinden aldıklarını ifade ederek, “Amatör bir ligdeki kulüpte lisanslı futbolcu olan oğlumun profesyonel futbolcu olma hayalleri vardı, onu yıktılar. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu, suçsuz günahsızdı. Biz oğlumun iyileşeceğine inanıyoruz. Allah’tan umudumuzu kesmedik, mucizelere inanıyoruz. Bizi tehdit eden şüpheliler yakalansın” diye konuştu.