Bitlis'ten acı haber: 2 şehit

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu kapsamında bir grup teröristle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır” denildi. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın (42) Aksaray’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Fidan’ın evli, 7 ve 13 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun Balıkesir’de yaşayan ailesine de acı haber yetkililer tarafından bildirildi. Eyüp Fidan

Hasan Kuzu