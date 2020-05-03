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DHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bitlis'ten acı haber: 2 şehit

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Bitlis'ten acı haber: 2 şehit
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Bitlis’in Sehi bölgesi yakınlarında jandarma tarafından düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de hafif şekilde yaralandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu kapsamında bir grup teröristle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır” denildi. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın (42) Aksaray’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Fidan’ın evli, 7 ve 13 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun Balıkesir’de yaşayan ailesine de acı haber yetkililer tarafından bildirildi.

Bitlisten acı haber: 2 şehit
Eyüp Fidan
Bitlisten acı haber: 2 şehit
Hasan Kuzu

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