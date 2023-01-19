Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis’teki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#PKK/KCK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 18:24

Bitlis ve İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bitlis ve İstanbul illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olan yardım ve yataklık suçlarından 3 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 19 Ocak 2023 tarihinde icra edilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kartı, 2 adet flash bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli şahıs Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimiz bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Haberin Devamı

Bitlis’teki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#PKK/KCK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF