Bitlis’teki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bitlis ve İstanbul illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olan yardım ve yataklık suçlarından 3 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 19 Ocak 2023 tarihinde icra edilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kartı, 2 adet flash bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli şahıs Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimiz bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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