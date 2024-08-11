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Bitlis'teki 'köpek zehirleme' iddialarına ilişkin Valilik'ten açıklama

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#Bitlis#Ahlat#Köpek Zehirleme
Bitlisteki köpek zehirleme iddialarına ilişkin Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 03:02

Bitlis Valiliği, sosyal medyada yer alan 150 köpeğin öldürüldüğü iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Yapılan açıklamada, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "Ahlat'ta 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" haberleri üzerine Ahlat-Malazgirt karayolu güzergahındaki barınağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Ahlat Şefliği ekibinin giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "İncelemede adı geçen Çöpçü Ömer isimli şahsın olay yerinde ikamet etmediği, alandaki hayvanların yaşadığı, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlarla yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ahlat Belediyesi'nin yaptığı incelemelerde de ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmamış, sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Bitlis#Ahlat#Köpek Zehirleme

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